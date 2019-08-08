Минсельхоз заявил о стабильной ситуации на рынке хлеба

Текущая ситуация на отечественном рынке хлеба стабильная, резких ценовых колебаний нет, сообщили в Министерстве сельского хозяйства России.

«Минсельхоз России на постоянной основе отслеживает ценовую ситуацию на ключевых продовольственных рынках. В настоящий момент по отдельным позициям рост цен производителей на хлеб по отношению к прошлому году находится на уровне ниже инфляции, по отдельным – несколько превышает его. Повышение розничных цен на хлеб с начала года также примерно соответствует уровню инфляции», – передает ПРАЙМ сообщение ведомства.

«В целом текущая ситуация на рынке хлеба оценивается как стабильная, без резких ценовых колебаний», – добавляет министерство.

Ранее в четверг Росстат сообщил, что с начала 2019 года цены на черный хлеб в России выросли на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.