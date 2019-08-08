Угодившая в трясину пенсионерка сутки отпугивала медведя рычанием

В Хабаровском крае попавшая в трясину 83-летняя пенсионерка отпугивала медведя рычанием. Добровольческий поисково-спасательный отряд нашел женщину только через сутки.

Женщина ушла за грибами в тайгу и пропала. Нашли ее только через сутки в изможденном состоянии. Старушка по пояс зашла в илистое дно ручья, передает РИА «Новости».

«Женщина 1936 года рождения ушла за грибами. Мы начали ее искать по просьбе родственников. Ее не было с 9.00 5 августа (2.00 мск), нашли мы женщину в ночь на 7 августа. Думаю, что все это время без пары часов она простояла в трясине», – сказал представитель добровольческого поисково-спасательного отряда «Лига Спас».

Отмечается, что в лесу, куда отправилась пенсионерка, обитают медведи, иногда тропами пользуются тигры.

Поисками бабушки занимались местные жители, сотрудники ППС, охотники и добровольческий отряд «Лига Спас», передает ТАСС.

«Ночью в лесу в нескольких метрах от лежанки медведя было обнаружено ведро с грибами. Поисковики услышали нехарактерное для животных рычание и в овраге в ручье увидели бабушку. Рыком женщина пыталась отпугнуть караулившего ее медведя», – рассказали в «Лига Спас».

Все время, пока пенсионерку доставали из трясины, вокруг ходил медведь. Зверя отпугнул подошедший за спасателями автомобиль.

В настоящее время женщина находится в больнице, травм доктора не обнаружили. Однако пенсионерка находится в состоянии сильного стресса, все время спит.