Во Франции предсказали «передел мира» по Уралу

В международных отношениях в скором времени может произойти «передел мира, в котором линия раздела пройдет по Уралу, а главными участниками станут Европа и Азия», считает эксперт в области геополитики Каролин Галактерос.

В своей публикации для издания Marianne она отметила, что европейцам необходимо сблизиться с Россией, передает «ИноТВ».

«В час, когда я пишу эти строки... в больших международных делах, казалось бы, царит странное спокойствие. Эта волнующая тишина похожа на ту, что предшествует грозе в горах или цунами на море», – пишет эксперт.

По ее словам, передел мира все более реален, учитывая «моральную и политическую дискредитацию» США, заставляющую игроков второго плана «больше не складывать все яйца в одну корзину» для выживания.

Эксперт обращает внимание на ситуацию в Ормузском проливе, которая усиливает линию раскола между Россией, Турцией и Ираном с одной стороны и США, Саудовской Аравией и Израилем с другой. Более того, этот кризис позволяет формироваться новым союзам, к примеру, Москвы и Эр-Рияда. Последний даже изъявил желание приобрести российское вооружение.

Нынешний политический расклад наглядно показывает уровень вопросов, которые должны решаться на следующей «Ялтинской конференции», убеждена Галактерос. «Железный занавес в этом новом переделе сместился к Уралу – на Дальний Восток Европы, и это перемещение заставляет Россию оказаться в европейском лагере», – отмечает автор.

Также Галактерос обратила внимание на растущее противостояние между Пекином и Москвой в борьбе за влияние в Центральной Азии, тем более, что транспортные системы, продвигаемые Китаем, могут поставить страны в зависимость от КНР. Чтобы избежать превращения международных отношений в новый «закон джунглей», крупным региональным игрокам и союзам нужно найти оптимальные условия сосуществования, считает эксперт.

«Жизненно необходимо, в частности, прекратить верить в химеру западного или хотя бы европейского нравственного авторитета, разлетевшегося на куски», – подчеркивает Галактерос.

Ранее сообщалось, что Британия собралась создать альянс против Ирана и России.

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