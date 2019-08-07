Зачем США продолжают санкционную войну с Россией

Соединенные Штаты ввели против России очередные санкции. Снова под надуманным предлогом – и снова себе во вред.

Уважаемый, поставьте автограф

1 августа Дональд Трамп подписал новый пакет санкций в отношении России. Он предусматривает кампанию по недопущению финансирования российских госпредприятий международными финансовыми институтами, а также запрет американским банкам участвовать в первичной продаже суверенного долга не в рублях и предоставлять нерублевые кредиты российскому правительству. Кроме того, США ограничивают экспорт в Россию ряда товаров. В силу санкции вступят ориентировочно 19 августа и продлятся как минимум год.

В Москве, понятно, санкциями недовольны. Уже начинают обвинять американского президента в двуличии (сначала хозяин Белого дома звонит Путину, предлагает помощь в деле тушения сибирских пожаров – а затем сразу вводит новые санкции). Однако на деле обвинять Трампа не только не в чем, но и даже не совсем корректно.

Трамп с уважением относится к России и, поскольку он нуждается в помощи Москвы (например, на Ближнем Востоке), старается лишний раз Путина не задевать. Если почитать «Твиттер» Трампа (который уже называют главным инструментом его публичной дипломатии), то абсолютное большинство упоминаний России связано с его оскорблениями и обвинениями в адрес демократов, развернувших кампанию по привязке «российского вмешательства» и Трампа. И сейчас, как абсолютно верно отметил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, основной причиной ввода санкций были внутриполитические моменты.

Еще 29 июля демократ Элиот Энгель и республиканец Майкл Маккол (соответственно председатель и лидер республиканского меньшинства комитета по международным делам палаты представителей) написали Трампу письмо. Суть его сводилась к тому, что президент сорвал все сроки подписания закона о новых санкциях против России, который лежал у него на столе аж с марта. И конгрессмены настоятельно просили хозяина Белого дома взять ручку и поставить свой автограф под документом.

Игнорировать эту просьбу президент – при всем его уважении к Путину – не мог. Как по причине законности требований конгрессменов, так и в связи с политической целесообразностью. В Штатах разворачивается президентская кампания, и Дональду Трампу (который, естественно, в этой компании участвует) так подставляться не с руки. Поэтому он и приносит отношения с Москвой на алтарь собственного переизбрания – даже понимая бессмысленность санкций.

Мы не проиграли!

Бессмысленность и контрпродуктивность – для самих же американских интересов. Ведь эти санкции ослабляют не только Россию (сразу же после их введения стоимость доллара на российском рынке подскочила на два рубля), но и сами США.

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Все дело в обосновании санкции. Формально их причиной является «дело Скрипалей» и нарушение Россией конвенции по запрещению биологического оружия. И, на первый взгляд, такая привязка может показаться странной. И дело не только в том, что история со Скрипалями произошла в Британии, а не в США. И даже не в том, что причастность России к отравлению (как, в общем-то, и сам факт отравления) так и не была доказана. А в том, что даже за доказанное преступление нельзя карать дважды. Соединенные Штаты уже вводили санкции против России за «дело Скрипалей» – в частности, изгоняли российских дипломатов. С тех пор никаких новых «преступлений» в этом деле Москва не совершила – однако новые санкции продолжают приниматься.

Необъяснимая с точки зрения права ситуация становится вполне понятной, если смотреть на нее под несколько другим углом.

Сама история со Скрипалями (как и, например, никем не доказанное вмешательство России в американские выборы в 2016 году) используется лишь как повод для введения новых санкций. США фактически следуют принципу Д'Артаньяна – «я дерусь потому, что дерусь». Продолжение драки (в данном случае – санкционной войны) необходимо для того, чтобы не признавать свое в ней поражение. Ведь изначально США и коллективный Запад хотели через санкции сменить российскую власть или скорректировать ее внешнюю политику, однако быстро убедились в недостижимости этой цели. Отказаться от ее достижения – значит публично расписаться в провале.

Заботящиеся о своих карьерах и репутации, американские конгрессмены действуют во вред американским интересам. Проводя политику «санкции ради санкций», они дискредитируют, выхолащивают этот важнейший инструмент принуждения во внешней политике.

Конечно, в США достаточно здравых людей, которые критикуют подобный подход. Некоторые американские эксперты уже призывают Соединенные Штаты нормализовать отношения с Москвой, выработать взаимоприемлемые правила игры. И даже очерчивают примерные контуры «пакетной сделки».

Так, в рамках одного из вариантов США должны снять с России санкции, отказаться от дальнейшего расширения НАТО, а также (после завершения конфликта на Украине) от наращивания войск и создания новых баз возле российской границы. В ответ Москва должна воздерживаться от дестабилизации ситуации на Украине и от вмешательства во внутренние дела Запада (в том числе и в электоральные процессы).

Сам Трамп, по всей видимости, придерживается такой же точки зрения – он давно готов заключить с Москвой «пакетную сделку». Однако большая часть конгрессменов не поддерживает прагматизм Дональда Трампа и готова продолжать санкционную войну с Россией. До последней капли американской репутации.