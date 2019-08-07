Удвоилось число срывов госзакупок жизненно важных лекарств

За первую половину 2019 года количество несостоявшихся госзакупок жизненно важных лекарств увеличилось почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, следует из данных аналитической компании Headway.

В первой половине 2018 года было зафиксировано 31,8 тыс. сорванных тендеров на госзакупки жизненно важных лекарств, а в первом полугодии 2019 года их было уже 60,8 тыс., передает «Коммерсант».

Состоявшимися на данный момент признали 163,4 тыс. тендеров.

Отмечается, что большая часть тендеров не состоялась из-за отсутствия заявок. Среди других причин – отказ от размещения заказа и недопуск всех участников.

Также выяснилось, что большинство сорванных тендеров – региональные.

В основном не состоялись закупки недорогих препаратов, в частности, натрия хлорида, декстрозы и преднизолона.

Среди федеральных тендеров, как правило, срывались аукционы на поставку ламивудина, который входит почти во все схемы лечения ВИЧ.

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