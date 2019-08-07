Пентагон заявил о возрождении ИГ в Сирии

Террористическая организация «Исламское государство*» находится в процессе возрождения в Сирии, утверждает генеральный инспектор минобороны США Гленн Файн.

Файн составляет отчеты об операции «Непоколебимая решимость», которую члены возглавляемой США международной коалиции проводят в Ираке и Сирии. Его очередной доклад касается апреля–июня, передает ТАСС.

По словам генинспектора, террористы «потеряли территориальный «халифат», но сейчас занимаются тем, что «укрепляют возможности для повстанческой деятельности» в Ираке. Кроме того, группировка «в этом квартале» была «в процессе возрождения в Сирии», заявил Файн.

В Пентагоне заявили, что сокращение присутствия американских сил лишило партнеров Вашингтона поддержки, хотя именно сейчас им требуется «больше подготовки и оборудования» для «ответа на возрождение ИГ*».

Напомним, США заявили, что в Сирии и Ираке остается примерно 15 тыс. боевиков.

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