Экс-агент ФБР подал в суд на власти США после скандала с смс о Трампе

Бывший агент ФБР Питер Стржок, известный по своей переписке, в которой президента США Дональда Трампа называли «идиотом», подал в суд на власти США, сообщают СМИ.

Экс-агент обвинил минюст и ФБР в том, что его уволили из-за смс, содержащих критику Трампа. Трампа Стржок обвиняет в «недопустимых высказываниях в отношении сотрудников правоохранительных органов, которые решали его судьбу», передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

Кроме того, Стржок спрашивает, как переписка попала в СМИ, и критикует Белый дом за то, что американская администрация поддерживает свободу слова только тогда, когда Трампа хвалят.

Бывший агент также считает, что было нарушено его право не свидетельствовать против себя.

Напомним, Стржок состоял в интимной связи с сотрудницей ФБР Лизой Пейдж. В СМИ попала их переписка, в которой Трампа называли «идиотом». Они были прикомандированы к спецпрокурору США Роберту Мюллеру.