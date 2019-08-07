Кандидат в депутаты Мосгордумы рассказала о сложностях при сборе подписей

«Первые три дня ходила по квартирам со своими сборщиками подписей. Не все избиратели готовы тебя воспринимать. Но если не достучался, то надо просто идти дальше», – рассказала газете ВЗГЛЯД Елена Луговская, кандидат в Мосгордуму от Партии роста. По ее мнению, собирать подписи москвичей было трудно, но все же сложности были преодолимыми.

Кандидат от Партии роста в Мосгордуму (МГД) Елена Луговская впервые претендует на депутатское кресло на уровне города. Она решила баллотироваться после двух лет работы в муниципальном совете района Аэропорт, где она, кстати, родилась и выросла. Луговская называет себя «москвичкой во втором поколении». Здесь же, в районе Аэропорт Луговская и будет теперь бороться за голоса избирателей – в ее восьмой округ, кроме Аэропорта, входят Войковский, Коптево и Сокол.

«Я понимала структуру предвыборной кампании и в большей степени сама руководила избирательным штабом», – рассказала она, добавив, что за агитацию и сбор подписей отвечали, в большей степени, ее помощники.

Одной из сильных сторон своей кампании Луговская называет постоянное общение с местными жителями. Она призналась, что не раз сталкивалась с негативным настроением жильцов, которые не хотели открывать двери и общаться. «Понятно, что сборщики в основном работают за финансовое вознаграждение, но мне было важно, чтобы как можно больше жителей моего района узнали, что я из себя представляю», – рассказала она.

«Хотя многие жители и выражают симпатии каким-то партиям, в целом они достаточно аполитичны. Я не делю жителей на своих и чужих, я помогаю всем, вне зависимости от партийной принадлежности. Не случайно, я сделала упор именно на поквартирные обходы», – пояснила она. В результате этот метод и принес результат – Луговской удалось набрать необходимое число и пройти регистрацию.

В случае победы на выборах, Луговская планирует, в первую очередь, взяться за вопросы экологии. «Я уже разработала экологическую программу района Аэропорт. Она включает в себя не только информирование жителей о раздельном сборе отходов, но и другие, очень прикладные, конкретные дела, например, помогает детям-отказникам из приютов собирать пластиковые крышки. Я знаю, что за идеями сбора и переработки пластика – будущее», – уверена Луговская. Помимо экологического надзора, она собирается следить в гордуме и за ходом капитального ремонта домов.

«В МГД я смогу приносить городу больше пользы.

Мне уже удалось что-то сделать на муниципальном уровне, и я думаю, что это получится в рамках города», – подчеркнула Луговская.

Ее мечта как депутата – задействовать наконец для различных мероприятий знаменитый Петровский путевой дворец, который мог бы украсить жизнь соседних районов, однако пока большую часть времени остается закрытым. «Мне удалось провести в этом дворце муниципальную елку. Было три представления, причем не только для детей из многодетных и малоимущих семей, но и для обычных семей. Хочу сделать это мероприятие постоянным, превратить в традицию», – призналась Луговская.

Напомним, выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, в том числе 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, в том числе 39 самовыдвиженцам. От парламентских партий на выборы идут 129 человек: 45 – от ЛДПР, 44 – от КПРФ и 40 – от «Справедливой России». Также зарегистрированы кандидаты от партий «Яблоко», «Коммунисты России», «Родина», «Зеленые» и Партии роста.