Пьяный водитель попытался съесть свои права при сотрудниках ДПС

В Череповце Вологодской области 26-летний местный житель попытался съесть свое водительское удостоверение после того, как его остановили сотрудники ДПС.

В ночь с 3 на 4 августа полицейские при патрулировании заметили мужчину и женщину, которые, пошатываясь, направились к своему автомобилю, а затем уехали. Сотрудники ДПС остановили машину и, почувствовав от водителя запах алкоголя, попросили его пройти с ними в патрульный автомобиль, говорится в сообщении на сайте регионального управления МВД.

«В момент проверки по базам данных мужчина неожиданно потребовал у инспектора назад свое водительское удостоверение, и, не дожидаясь, сам его забрал из рук полицейского. Когда сотрудник полиции отвернулся, водитель 1993 г.р. сначала убрал пластиковый документ в карман, а потом и вовсе попытался его съесть, но поняв, что задуманное не увенчается успехом, спрятал удостоверение в нижнем белье», – говорится в сообщении ведомства. Видеозапись инцидента публикует группа «Череповец».

Нарушитель позже был доставлен в медучреждение для прохождения медицинского освидетельствования, однако делать это он отказался. В результате инцидента в отношении мужчины был составлен протокол об административном нарушении по ч. 1 ст. 12,26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

В июле Тульской области пьяная многодетная мать пыталась скрыться от сотрудников ДПС и сбила одного из стражей правопорядка, протащив его несколько сотен метров на капоте.