Пьяная многодетная мать под Тулой протащила полицейского на капоте

В Тульской области во время попытки скрыться от стражей порядка многодетная мать в состоянии алкогольного опьянения наехала на автомобиль ДПС и полицейского, протащив его на капоте несколько сотен метров.

Начальник пресс-службы регионального МВД Андрей Ярцев рассказал, что в Дубенском районе экипаж ДПС обратил внимание на автомобиль, который совершал опасные маневры, пишет «Интерфакс».

Полицейские подали сигнал, чтобы машина остановилась, однако находившаяся за рулем женщина проигнорировала требование. Сотрудники ДПС поехали за нарушительницей и остановили машину принудительно. После этого женщина заблокировала в своем автомобиле все двери и окна, отказываясь выходить. При этом с ней в салоне находился ребенок возрастом полтора года, которого она перевозила без детского кресла.

После часовых безуспешных переговоров женщина вновь приняла попытку скрыться. Она наехала на патрульный автомобиль и на сотрудника ДПС, протащив его несколько сотен метров на капоте. В результате происшествия полицейского пришлось госпитализировать с травмами.

Сообщается, что после этого остальной экипаж разбил заднее стекло и забрал с применением силы малолетнего ребенка, которого позже передали представителям уполномоченных органов.

Выяснилось, что водитель машины ранее уже была лишена прав, а также привлекалась к административной ответственности в связи с неисполнением обязанностей в отношении четырех детей. Отмечается, что 31-летняя женщина была пьяна.

Напомним, в России ужесточили наказания для пьяных водителей, по чьей вине произошли ДТП с пострадавшими и погибшими.