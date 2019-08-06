Девятимесячную девочку избили до смерти в Казани

Следственный комитет по Республике Татарстан возбудил уголовное дело по факту убийства девятимесячной девочки, которую избил до смерти знакомый ее матери.

«Ночью 6 августа в квартире одного из домов по улице Н. Фаттаха в Казани обнаружено тело девятимесячной девочки с признаками насильственной смерти в виде следов побоев и черепно-мозговой травмы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего», – говорится в сообщении на сайте СУСК РФ по региону.

По данным следствия, 5 августа к матери девочки домой пришел знакомый, которого она попросила посидеть с ребенком. Сама женщина ушла в магазин. Следствие установило, что во время отсутствия матери девочка начала капризничать, и мужчина избил ее.

«Вернувшись домой, женщина обнаружила на теле ребенка травмы, однако в медицинское учреждение не обратилась. В результате через несколько часов девочка скончалась», – уточняет ведомство.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия, ведется розыск подозреваемого.

В июле в поселке Ленинградской области была обнаружена девочка, предположительно, избитая молотком для мяса. Также еще одним громким делом об избиении ребенка стала история семилетней девочки из Ингушетии, которая была госпитализирована в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Рошаля.