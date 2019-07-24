Найденную в подъезде в Ленобласти девочку могли избивать молотком

У найденной в подъезде дома в поселке Мга Ленинградской области девочки разбита голова, ее могли избить молотком для отбивания мяса, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Правоохранители задержали подозреваемую – это женщина, которая присматривала за ребенком, говорится в сообщении на сайте СК.

По версии следствия, 22 июля подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, «нанесла множественные удары, предположительно, кухонным молотком для отбивания мяса по голове и различным частям тела девочки, оставленной матерью на ее попечение».

Возбуждено дело об умышленном причинении вреда здоровью (ч. 2 ст. 112 УК РФ).

Ребенка нашли в понедельник вечером. Девочка была госпитализирована, медики оценили ее состояние как тяжелое. В отношении ее матери был составлен административный протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию (ст. 5.35 КоАП РФ).

Ранее под Ярославлем нашли привязанного к столбу ребенка. До этого стало известно о госпитализации жестоко избитой девочки в Ингушетии.