Под Ярославлем нашли привязанного к столбу ребенка

Полицейские в Ярославской области проводят проверку после обнаружения в Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу, сообщила руководитель пресс-службы УМВД по региону Марина Кокуева.

Кокуева сообщила ТАСС, что мальчик находится под опекой в многодетной семье.

Привязанным ребенка обнаружили представители отдела по работе с несовершеннолетними, которые в пятницу, 5 июля, пришли к семье в селе Юрьевском. После этого они вызвали правоохранителей.

Кокуева добавила, что многодетная семья считалась положительной. Они переехали в село около года назад и обеспечили «очень хорошие» условия для детей.

«У них один свой ребенок, один усыновленный и шестеро – под опекой», – сообщила представитель регионального УМВД.

Мальчик сейчас находится в медучреждении на обследовании, остальные дети помещены в реабилитационный центр, добавила Кокуева.

Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин в свою очередь сообщил, что семья опекунов мальчика приехала в регион временно. Он сказал, что по факту обнаружения ребенка связанным проводится проверка в аппарате детского омбудсмена. Семья прибыла из Московской области, добавил он.

Между тем внимание общественности приковано к другому случаю жестокого обращения с ребенком. В четверг в детскую больницу в Назрани доставили девочку 2012 года рождения со множеством травм. Врачи провели операцию для спасения руки ребенка, потом ее отправили самолетом в Москву. У девочки обнаружили старые переломы ребер, травмы позвоночника. Родители девочки найдены, арестована тетка пострадавшей.

Состояние девочки пока не улучшается, возможна ампутация руки.