МиГ-29 умершего сооснователя Microsoft выставили на торги

На продажу выставлен истребитель МиГ-29, который ранее принадлежал сооснователю компании Microsoft Полу Аллену, умершему в прошлом году. Перед этим самолет четвертого поколения принадлежал Украине.

Самолет выставлен на продажу фирмой MENTE Group, базирующейся в Далласе. Истребитель имеет всего 570 часов налета, а каждый из его турбореактивных двигателей Klimov RD-33 – всего по 60 часов с момента полного капитального ремонта. Именно столько самолет летал после перелета в США. Все оборудование в истребителе на английском языке, пишет The Drive.

Подчеркивается, что самолет не боевой – это МиГ-29УБ, который использовался для обучения пилотов. Его построили в 1989 году. После распада СССР он достался Украине, которая демилитаризировала его и выставила на продажу в 2005 году. Также указывается, что какой-либо разведывательной ценности для военных этот истребитель не несет.

Эксперты издания считают этот самолет лучшим в коллекции Пола Аллена, который славился своей любовью к летательным аппаратам.

Аллен умер в октябре прошлого года после борьбы с раком в возрасте 65 лет. МиГ-29 он приобрел в 2011 году за неизвестную сумму. Предполагается, что он стоил не менее 6 млн долларов.

Перед этим МиГ-29 был импортирован в США энтузиастом авиации Джоном Сэшном, который руководит Фондом истории авиации. Портал отмечает, что доставка истребителя в США вылилась в настоящее испытание: например, при переправке через океан на корабле фюзеляж остановили в Гонконге из-за отсутствия необходимых документов, и он долгое время разрушался на складе. В итоге вызволить его удалось только в 2008 году.

Однако, пишет портал, восстановление МиГ-29УБ было проведено «с невероятной тщательностью».

Сообщалось также, что до покупки Аллен несколько лет финансировал восстановление истребителя.

В 2008 году Аллен открыл музей военной авиационной техники Flying Heritage Collection в городке Пэйн Филд, штат Вашингтон, недалеко от города Эверетт.