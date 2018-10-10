Скончался один из основателей Microsoft

В возрасте 65 лет умер Пол Аллен, один из основателей компании Microsoft, сообщают СМИ.

Причиной смерти Аллена стало раковое заболевание – в октябре сообщалось, что у него диагностирована лимфома, передает ТАСС со ссылкой на CNBC.

Аллен скончался в Сиэтле, передает РИА «Новости».

В 2018 году он занимал 44-е место в списке миллиардеров Forbes (20,5 млрд долларов).

Аллен еще в детстве познакомился с Биллом Гейтсом. В 1975 году они основали Microsoft.