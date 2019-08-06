В Госдуме оценили доклад МВФ об ущербе российской экономики от санкций

В Госдуме считают, что санкционная политика Запада оказывала негативное влияние на экономику России только первое время, затем с развитием собственной продукции эффект от санкций заметно снизился.

Так, политики отреагировали на доклад Международного валютного фонда (МВФ) о влиянии санкций на экономику России, передает ФАН.

«Первые санкции (введенные в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ) еще могли как-то повлиять на Россию. Но сейчас мы научились нормально выживать, и наша страна нормально существует», – заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров

По его мнению, страны Запада не смогут с помощью санкций повлиять на нашу страну, поскольку Россия является мощной самодостаточной державой.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин отметил, что России есть чем ответить Западу на санкции - мощным оружием, в том числе ядерным.

«Но лучшим ответом любым недругам будет мощный экономический рост нашей страны, и это именно то, к чему надо стремиться», – считает политик.

По его мнению, Россия «страдает не от внешних факторов и санкций», во многом от внутренней политики. В качестве примера он привел «избыточные ограничения» в малом и среднем бизнесе.

«Считаю, что на все вызовы Россия должна отвечать достойным местом в мировой экономике. Когда Российская Федерация будет занимать третье или хотя бы пятое место (в мире по экономическим показателям), как обозначил наш президент, – вот это будет наш ответ», – отметил Шерин.

Главными показателями в ответ на внешние ограничения должны стать: национальная валюта, рост уровня жизни, высокие пенсии, детские пособия и пособия по безработице, бесплатная медицина и образование и высокая рождаемость, подчеркнул парламентарий.

Ранее МВФ представил доклад о российской экономике, где сказано, что падение цен на нефть нанесло экономическому росту России с 2014 по 2018 год больший ущерб, чем антироссийские санкции.

Отмечается, что санкции замедляли российскую экономику на 0,2 п. п. ежегодно, а жесткая бюджетная политика – на 0,1 п. п. Негативный эффект от падения цен на нефть составил в среднем около 0,65 процентных пункта.