Беглов пообещал до конца года избавить Петербург от запаха с мусорного полигона

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов проинспектировал мусорный полигон «Новоселки» в Левашово и пообещал до конца года избавить петербуржцев от запаха со свалки.

Как пишет издание «Мойка78», в ходе визита Беглов рассказал, что многое уже сделано для ликвидации запаха с полигона на Горском шоссе, на который жаловались жители Приморского района. Врио губернатора отметил, что мусор туда больше не возят.

Врио градоначальника пояснил, что полигон был введен в эксплуатацию в 1970-х годах. В то время он располагался за чертой города, а за последние десятилетия жилые дома стали появляться рядом со свалкой. Санитарная зона соблюдалась с двукратным запасом, однако местных жителей все равно беспокоил неприятный запах с полигона.

Рекультивация объекта началась в 2018 году после общественных слушаний, на которых проект одобрили экологи и местные жители.

Беглов пообещал, что к концу 2019 года петербуржцев больше не будет беспокоить запах со свалки, а к сентябрю следующего года рабочие закончат укладывать газон поверх полигона. Жители города смогут наблюдать за работами при помощи онлайн-трансляции, которую планируют вести власти города.

Ранее Беглов во время осмотра ремонтных работ на Фонтанной заявил, что срок службы дорожного полотна на объекте составит 12 лет.