Беглов заявил об увеличении срока службы отремонтированных в Петербурге дорог

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов во время осмотра ремонтных работ на Фонтанной заявил, что срок службы дорожного полотна на объекте составит 12 лет.

Компания «АБЗ-Дорстрой» завершает ремонт дорожного полотна на Фонтанной улице. Вскоре будет уложен последний слой асфальтобетонной смеси, через две недели будет нанесена дорожная разметка, сообщается на сайте администрации Петербурга.

«Для нас нет больших или малых дорог, все они должны быть качественно отремонтированы. На этом объекте подрядчик хорошо работает – в срок и с высоким качеством. Важно, что он таким образом увеличивает гарантийный срок эксплуатации дороги», – заявил Александр Беглов.

В этом году в Петербурге планируется отремонтировать 120 километров дорог по 119 адресам. Половина из них включена в программу по предложениям горожан.

Александр Беглов заявил, что правительство города планирует существенно увеличить объемы ремонта дорог и их финансирование. Также стоит задача удвоить срок эксплуатации дорожного полотна.

«Мы будем переходить на долгосрочные контракты с ответственными подрядными организациями, чтобы они могли заранее подготовиться к работам, взять кредиты, купить современную технику, обеспечить качество строительных материалов», – сказал он. При этом глава города пояснил, что качество дорожного ремонта будет контролировать передвижная лаборатория, оснащенная самым передовым оборудованием мирового уровня.

Александр Беглов подчеркнул, что вопрос ремонта городских магистралей – один из самых актуальных для петербуржцев и поэтому находится под его личным контролем.