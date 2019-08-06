Эксперты объяснили, почему Капустин Яр избавили от космических пусков

«Капустин Яр очень редко используется. Вдобавок запуски все время надо согласовывать с Казахстаном», – заявил газете ВЗГЛЯД руководитель Института космической политики Иван Моисеев, комментируя информацию о том, что площадку для космических пусков на полигоне Капустин Яр ликвидируют к 2021 году.

По словам эксперта, причины для закрытия площадки чисто экономические.

«Она становится не особо нужной, и если заниматься экономией, то надо снимать площадку. Вряд ли будут искать альтернативу, потому что дорого и у нас есть другие площадки. Например, стартовые площадки в Плесецке, там можно решать любые задачи», – пояснил Моисеев.

В свою очередь генерал-майор РВСН в отставке Вячеслав Круглов заявил газете ВЗГЛЯД, что испытания просто перенесут на другую пусковую площадку.

«Это рабочий момент, там полигон средненький по масштабам и размерам. В этом совершенно ничего страшного нет, это не такой полигон, как космодром Восточный. Перенесут на другую площадку, да и все», – сказал эксперт.

Ранее РИА «Новости» сообщило, что единственная оставшаяся площадка для космических пусков на полигоне Капустин Яр в Астраханской области будет ликвидирована в конце 2020 года. Полигон принадлежит Минобороны, сейчас там испытываются оборонительные и наступательные системы вооружения в интересах всех видов и родов войск Вооруженных сил РФ.

По данным СМИ, работы по утилизации оборудования выполняются НПО машиностроения по контракту с Роскосмосом. Стоимость работ составляет около 187 миллионов рублей.

С 1961 по 2008 год с полигона Капустин Яр был осуществлен 101 космический пуск ракет с 106 космическими аппаратами. При этом с площадки 107 в космос стартовало 27 ракет «Космос-3М» и К65М-Р.