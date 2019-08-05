Рабочая группа ЦИК во вторник рассмотрит жалобы пяти кандидатов в Мосгордуму

Рабочая группа Центризбиркома по предварительному рассмотрению жалоб во вторник рассмотрит обращения пяти незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, в том числе Дмитрия Гудкова и Любови Соболь. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК в понедельник.

«В ЦИК состоится заседание рабочей группы по предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) по выборам в Мосгордуму седьмого созыва. Планируется рассмотрение жалоб Дмитрия Гудкова, Елены Русаковой, Екатерины Игнатовой, Любови Соболь, Александра Руденко на решения Московской городской избирательной комиссии», – говорится в релизе.

Напомним, Центризбирком на заседании в пятницу отказал в удовлетворении жалобы незарегистрированного кандидата Константина Лисицы на решение Мосгоризбиркома об отказе его регистрации из-за недостаточного количества достоверных подписей избирателей. Другой незарегистрированный кандидат Юлия Серебрянская в пятницу отозвала свою жалобу об отказе в регистрации из ЦИК из-за недостаточного количества собранных подписей.

На заседании ЦИК в пятницу выступала и почерковед, доктор юридических наук Марина Жижина. По ее словам, эксперты, которые проверяли подписи кандидатов в Мосгордуму в окружных избиркомах, провели свою работу корректно и профессионально.

«Исследование проводилось в отношении каждой подписи, каждой цифровой записи два раза. Это подчеркивает объективность того, что происходило, объективность проверки и ее результатов. Проверку осуществляли государственные эксперты системы МВД. Это аттестованные эксперты, прошедшие достаточную подготовку, хорошо обученные», – пояснила Жижина.

«Я изучила, посмотрела их послужной список: все эксперты очень опытные, с серьезным стажем работы, аттестованные на право проведения того или иного вида экспертизы, в данном случае – почерковедческого исследования. Сомневаться в их компетентности не приходится. Они отвечают всем критериям квалифицированного специалиста-эксперта. Проводилось исследование в соответствии со специально разработанной методикой для такого рода случаев, для исследования подписных листов», – сказала почерковед.

«Методика, которую использовали эксперты при проверке подписных листов, как раз-таки рекомендована к применению при решении такого рода задач и утверждена Межведомственной комиссией по научно-методической деятельности экспертной, что является нашим высшим органом в экспертном сообществе. Кроме того, она соответствует, естественно, научным основам судебного почерковедения», – отметила Жижина.

«Я сама лично проанализировала подписные листы и могу со всей ответственностью сказать, что эксперты работали в точном соответствии с методикой и совершенно корректно решили соответствующие задачи. Все, что проводилось в отношении подписных листов со стороны экспертов, соответствует методическому обеспечению», – подчеркнула она. По словам Жижиной, все проведено достоверно, и результаты – корректные

«Также мне дали ознакомиться с материалами, документами, которые представляют оппоненты.

Это заключения различных специалистов из негосударственных экспертных структур, которые предъявляют претензии к результатам экспертного анализа подписных листов с точки зрения их якобы несоответствия закону о государственной судебной экспертной деятельности. Эти претензии абсолютно надуманы, необоснованны, потому что они основаны на том, что эксперты якобы не соблюдают формальную сторону», – заявила Жижина.

«В результатах экспертного исследования не указаны время, место, даты и так далее. То есть к таким мелочам они пытаются цепляться, но с точки зрения закона они абсолютно не правы, потому что методические рекомендации, которыми руководствовались эксперты при выполнении своей работы по проверке подписных листов, не предусматривают форму заключения эксперта. Там совершенно другая форма, где время, место и так далее, – та информация, которая обычно присутствует в заключении эксперта. Документы, представленные оппонентами, свидетельствуют только об экспертной и юридической безграмотности и некой ангажированности лиц, их составивших», – подчеркнула Жижина.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщала, что незарегистрированные кандидаты могут обжаловать решение Мосгоризбиркома в ЦИК, а также обращаться в суд. Секретарь Центризбиркома Майя Гришина уточняла, что решение горизбиркома может быть обжаловано в течение пяти дней и рассмотрено в течение десяти дней с момента поступления жалобы.

Как напоминает ТАСС, Мосгоризбирком отказал в удовлетворении жалоб на решения окружных избирательных комиссий незарегистрированным кандидатам Константину Лисице (33-й округ), Юлии Серебрянской (45-й округ), Константинасу Янкаускасу (31-й округ), Дмитрию Гудкову (5-й округ), Ивану Жданову (8-й округ), Любови Соболь (43-й округ), Андрею Бабушкину (11-й округ), Елене Русаковой (37-й округ), Екатерине Игнатовой (14-й округ), Анастасии Брюхановой (42-й округ), Юлии Галяминой (9-й округ), Илье Яшину (45-й округ), Марине Лукьянец (40-й округ), Александру Руденко (42-й округ), Геннадию Гудкову (2-й округ), Ивану Кульневу (23-й округ), Зое Шарагатовой (4-й округ), Александру Соловьеву (3-й округ) и Эльмире Шагиахметовой (37-й округ). При этом городской избирком удовлетворил жалобу Сергея Митрохина и обязал избирательную комиссию по 43-му одномандатному округу пересмотреть вопрос о его регистрации. Рассмотрение жалобы Дмитрия Булыкина (43-й округ) было отложено рабочей группой, так как кандидат обратился в Мосгорсуд.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, в том числе 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации было 57 кандидатам, в том числе 39 самовыдвиженцам. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: 45 – от ЛДПР, 44 – от КПРФ и 40 – от «Справедливой России», также зарегистрированы кандидаты от партий «Яблоко», «Коммунисты России», «Родина», «Зеленые» и Партии роста.