Медведев поручил проработать поправки в УК о срыве торгов по госзакупкам

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил проработать поправки в уголовный кодекс об ответственности за срыв торгов по госзакупкам, сообщает правительство.

«ФАС России во взаимодействии с Генеральной прокуратурой Российской Федерации, МВД России, Минфином России представить предложения по внесению соответствующих изменений (об ответственности за затягивание и срыв торгов) в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Российской Федерации, определив меры административной и уголовной ответственности за такие правонарушения и преступления», – передает ТАСС текст поручений по итогам заседания.

В прошлом году президент России Владимир Путин поручал ужесточить уголовную ответственность за нарушения в сфере государственных и муниципальных закупок.

Генпрокуратура называла основные виды нарушений в госзакупках.