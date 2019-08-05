Эксперт усомнился в выводах Роспотребнадзора по проверке питьевой воды

Руководитель Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды Юрий Гончар прокомментировал исследование Роспотребнадзора, в котором говорилось о массовых нарушениях требований в партиях минеральной воды.

«В настоящее время обязательной сертификации питьевой бутилированной воды нет. Это декларирование о соответствии. Это говорит о том, что производитель сам разрабатывает технические условия, на основании которых разливает воду. По большому счету он что захотел, то и залил», – передает RT слова Гончара.

Он также прокомментировал идею ведомства маркировать воду средствами идентификации, заявив, что это вряд ли окажет какое-либо влияние на ситуацию с безопасностью воды.

«Производитель в лучшем случае находит скважину, в худшем – берет водопровод, чуть-чуть очищает – и вода будет высочайшего качества. Разрабатываются технические условия, и после очищения от хлора и железа нет значения, маркирована вода или нет», – добавил Гончар.

Напомним, 22 июля глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что более 25% продаваемой в России питьевой воды является подделкой, в некоторых регионах эта цифра доходит до 80%.

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