Эксперт: Погибший зацепер мог забраться на «Сапсан» в Твери

Погибший зацепер, из-за которого возник пожар в «Сапсане» и было задержано движение поездов, вполне мог забраться на поезд в Твери и доехать так до Клина, заявил газете ВЗГЛЯД зампредседателя Межрегионального профсоюза железнодорожников Дмитрий Русинович-Русак.

Ранее стало известно, что скоростной поезд «Сапсан», следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, пришлось задержать на час из-за «искрения в токоприемнике», которое вызвал забравшийся на крышу поезда зацепер.

«На крышу, где находится токоприемник, можно подняться, потому что между вагонами находятся специальные технические лестницы для ремонтного персонала. (Зацеперы) проходят по крыше, подходят к токоприемнику и начинают баловаться. Где-то неосторожно коснулся, вот его и убило, потому что там все находится под напряжением 4000 вольт», – пояснил Русинович-Русак.

Инцидент, по заявлению МВД, произошел в районе Клина. При этом «Сапсан» проходит этот город без остановок, то есть зацепер мог забраться на поезд в Твери, что в 80 километрах от Клина. Эксперт предположил, что какое-то время он находился между вагонами и только потом поднялся на крышу. Сесть нежданный пассажир мог только на стоянке, при скорости движения в 200 км/ч на ходу его затянуло бы под поезд.

«Электропоезд – это 10-12 вагонов, протяженность 250 метров. Локомотивная бригада просто физически не сможет увидеть появление нарушителя. Помимо того, что надо следить за посадкой и высадкой, еще и это наблюдать. Я сам был свидетелем, они запрыгивают в самый последний момент, и их достаточно сложно заметить. А ставить полицию на каждой платформе невозможно», – рассказал машинист.

В марте 2017 года Госдума установила уголовную ответственность за «совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств», в том числе за «зацепинг».