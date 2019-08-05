Стала известна причина пожара в «Сапсане» по пути из Петербурга в Москву

В Управлении на транспорте МВД по Центральному федеральному округу назвали причину пожара, произошедшего в скоростном поезде «Сапсан» по пути из Санкт-Петербурга в Москву.

В управлении сообщили, что в «Сапсане» произошло «искрение в токоприемнике» из-за забравшегося на крышу поезда зацепера, передает ТАСС.

«В результате происшествия он погиб», – сказал представитель управления, уточнив, что инцидент произошел в Клину, причем эвакуация пассажиров поезда не проводилась.

По факту гибели мужчины на крыше поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга в Москву, Московским межрегиональным следственным управлением СК организована проверка, сообщила официальный представитель ведомства Елена Марковская.

На месте происшествия выехала следственно-оперативная группа. Личность мужчины, тело которого было обнаружено на крыше скоростного поезда «Сапсан», устанавливается.

Накануне стало известно о пожаре в скоростном поезде «Сапсан» на территории Тверской области.

Напомним, в марте 2017 года Госдума установила уголовную ответственность за «совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств», в том числе за «зацепинг».