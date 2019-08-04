В Тверской области произошел пожар в «Сапсане»

В скоростном поезде «Сапсан» на территории Тверской области произошел пожар, сообщил очевидец.

По словам очевидца, возгорание произошло около 22.00 мск, после того, как шедший из Санкт-Петербурга состав покинул Тверь, передает ТАСС.

Пассажиры поезда были эвакуированы, после чего возгорание было оперативно ликвидировано и поезд продолжил движение.

Очевидец полагает, что пожар мог произойти из-за мужчины, который залез на крышу состава.

Напомним, в марте 2017 года Госдума установила уголовную ответственность за «совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств», в том числе за «зацепинг».

Кроме того, в декабре 2016 года Мосгордума одобрила введение штрафов для родителей несовершеннолетних «зацеперов».