Данные 70 тыс. клиентов российского банка утекли в Сеть

В Сеть утекла база данных 70 тыс. клиентов Бинбанка, который в рамках санации был присоединен к «Открытию», следует из данных компании DeviceLock. Часть вины за это эксперты возлагают на ЦБ.

Как пишет газета «Коммерсант», DeviceLock 4 августа сообщила о том, что в Сети продается база данных клиентов Бинбанка. Всего в базе 70 тыс. строк, каждая из которых продается за пять рублей. По данным экспертов, база стала доступной злоумышленникам в результате уязвимости в системах банка, обнаруженной в апреле. После этого Бинбанк закрыл уязвимость, но данные уже утекли.

С начала года только в Москве выявлено около сотни пострадавших клиентов Бинбанка. Ими оказались физлица, со счетов которых похищалось от трех до 100 тыс. рублей.

«Количество результативных атак на клиентов банка «Открытие» крайне незначительно: введенная в начале 2019 года система фрод-мониторинга отсекает подавляющее большинство всех вероятных мошеннических действий, общее количество атак ниже среднерыночных показателей, а в сравнении с крупнейшими игроками – существенно ниже. В 2019 году, по сравнению с 2018 годом, число наших клиентов, подвергшихся мошенническим действиям, почти не увеличилось, это могут подтвердить в ФинЦЕРТ ЦБ», – заявили изданию в банке.

Там добавили также, что «все проблемы с базой давно решены», а общее количество пострадавших по всем видам мошенничества в банке составляет «несколько десятков по стране». При этом более трети из них банк возвращает деньги.

Эксперты отмечают проблему в невнимании ЦБ к информационной безопасности санируемых банков. В случае с Бинбанком, по их мнению, регулятор еще на этапе временной администрации не провел аудит информационной безопасности банка.

Напомним, в конце июля сообщалось, что компании, специализирующиеся на информационной безопасности, отмечают, что стоимость получения данных по картам или выписки по операциям выросла в три-семь раз.