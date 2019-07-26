На черном рынке выросли цены на данные клиентов банков

В первой половине 2019 года резко выросли цены на черном рынке на данные банковских клиентов, сообщили СМИ.

Компании, специализирующиеся на информационной безопасности, отмечают, что стоимость получения данных по картам или выписки по операциям выросла в три-семь раз, пишет «Коммерсант».

Так, по оценкам DeviceLock, в начале года выписку по счету клиента за месяц можно было бы купить за 2 тыс. рублей, сейчас стоимость доходит до 15 тыс. руб. Помимо этого, эксперты рассказали о предложениях по продаже адресов банкоматов, которыми пользовался клиент банка в течение месяца.

Аналитик Positive Technologies Вадим Соловьев подтвердил информацию о появлении предложения «на множестве площадок» по продаже данных об используемых клиентом банкоматах. По его словам, стоимость этой услуги составляет 8–15 тыс. рублей.

По словам директора департамента информационной безопасности банка «ФК Открытие» Владимира Журавлева, основная причина повышения цен на подобную информацию – смена типа атак на граждан.

Если раньше чаще использовались технические методы, то сейчас более 90% хищений осуществляется с помощью методов социальной инженерии, где успех напрямую зависит от наличия у мошенников персональных данных клиентов.

Напомним, в начале июля в Центробанке заявили, что более 80% хищений производится с применением социальной инженерии: мошенники звонят жертвам и представляются сотрудниками банка или представителями службы безопасности, якобы обнаружившими подозрительную активность. Клиенты дают злоумышленникам свои личные данные, а затем лишаются средств со счетов. Такой способ мошенничества в России распространен больше, чем в других странах.