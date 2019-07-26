На черном рынке выросли цены на данные клиентов банков

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26 июля, пятница  |  Последнее обновление — 10:45  |  vz.ru
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Украине перестали продавать газ

Украинский транзит остановится раньше, чем закончится контракт Фото: Стрингер/РИА Новости
Европа серьезно обеспокоена ситуацией с украинской газотранспортной системой. Ее оператор – компания «Укртрансгаз» – из-за отсутствия денег не может купить технический газ, необходимый для работы украинской трубы. Без него транзит российского газа рискует остановиться задолго до 31 декабря 2019 года, когда заканчивается транзитный контракт. Парадокс, но для России – это было бы лучшим вариантом.  Подробности...
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В дикости взглядов на историю команда Зеленского превзошла команду Порошенко

Турция признала принадлежность Крыма России в 1792 годуФото: общественное достояние
Команда президента Украины продолжает радовать публику своими взглядами на историю России. При Порошенко это делали столь же часто, но тогда в переписывании истории был виден политический расчет. Со стороны команды Зеленского это больше напоминает необразованность. В этом ряду находится и заявление о необходимости провозгласить Крым крымско-татарской автономией с оглядкой на историческое Крымское ханство. Подробности...
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Легендарный Ту-144 обретет вторую жизнь к открытию МАКСа

Восстановление легендарного сверхзвукового лайнера было бы невозможно без помощи волонтеровФото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Гордость СССР, первый сверхзвуковой пассажирский самолет в мире Ту-144, возвращается в авиацию. Правда, не в качестве летательного аппарата — незадолго до открытия авиасалона МАКС самолет встанет на вечную стоянку рядом с аэропортом в Жуковском и будет одновременно и памятником, и музеем. О судьбе самолета и о том, как восстанавливали легендарный лайнер газете ВЗГЛЯД рассказал глава фонда «Легенды авиации» Михаил Агафонов. Подробности...
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С-400 поменяли правила игры на рынке вооружений

Россия и Турция оттесняют США на рынке вооруженийФото: Виталий Невар/ТАСС
США, по всей видимости, не будут наказывать Турцию за покупку российских систем С-400. Так пишут американские СМИ. И хотя это решение не озвучено еще официально, мир получил вполне четкий сигнал о том, что не всегда стоит опасаться санкционных угроз Америки. Это может существенно изменить позиции России на мировом рынке оружия. Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Кибервойна на самом деле уже идет

Дмитрий Комиссаров, генеральный директор компании «Новые облачные технологии»
СМИ все больше пишут про кибервойну и кибершпионаж. Марк Эспер, потенциальный кандидат в министры обороны США, открыто заявил, что «кибервойна между США и Россией уже идет». Но что такое кибервойна и как в нее воюют? Подробности...

ЗОЖ процветает на обмане и страхе смерти

Сергей Мардан, публицист
Вся человеческая история подсказывает, что «здоровый образ жизни» – это опасная и искусственная ересь. ЗОЖ жалок именно из-за своей изначальной лживости. А отвратительным он становится, когда эту ложь начинают превращать в деньги. Подробности...
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Украинское отчаяние перерождается в революционную доктрину

Андрей Бабицкий, журналист
По сути, это революция, снос до основания. Но не во имя того, чтобы «а затем», а чтобы вообще все рассыпалось в пух и прах. Что будет дальше – не так важно. Главное, чтоб не было так, как было. Подробности...
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      Дети погибли при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском

      В палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в ночь на вторник произошел пожар. По последним данным, погибли четыре ребенка, еще несколько пострадали. Причем детям приходилось спасать друг друга
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      Индия запустила на Луну ракету с межпланетной станцией и луноходом

      Индия запустила к Луне орбитальную станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту. Старт состоялся с космодрома на острове Шрихарикота. Прилуниться аппарат должен 7 сентября. С запуском ракеты она вошла в число стран – лидеров в освоении космоса. За стартом наблюдали тысячи зрителей
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      В Москве появится храм с прозрачной стеной

      В долине реки Сетунь на западе Москвы построят православный храм в современном стиле со стеклянной восточной стеной, к которой примыкает алтарь. Через нее прихожане смогут видеть пейзаж долины
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          • Да

          • Нет

          Итоги выборов в Верховную раду дали Зеленскому верховную власть в стране. Как это повлияет на его политику по отношению к России?
          • Он начнет выстраивать диалог с Россией

          • Он продолжит антироссийскую линию Порошенко

          • Он еще более усилит политику русофобии

          Готовы ли вы расстаться с бумажным паспортом и перейти на электронный?
          • Да, паспорт-книжка — это прошлый век

          • Нет, паспорт должен сохраниться в нынешнем виде

          • Пусть существуют два вариант одновременно

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            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
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            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
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              На черном рынке выросли цены на данные клиентов банков

              26 июля 2019, 10:39

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              В первой половине 2019 года резко выросли цены на черном рынке на данные банковских клиентов, сообщили СМИ.

              Компании, специализирующиеся на информационной безопасности, отмечают, что стоимость получения данных по картам или выписки по операциям выросла в три-семь раз, пишет «Коммерсант».

              Так, по оценкам DeviceLock, в начале года выписку по счету клиента за месяц можно было бы купить за 2 тыс. рублей, сейчас стоимость доходит до 15 тыс. руб. Помимо этого, эксперты рассказали о предложениях по продаже адресов банкоматов, которыми пользовался клиент банка в течение месяца.

              Аналитик Positive Technologies Вадим Соловьев подтвердил информацию о появлении предложения «на множестве площадок» по продаже данных об используемых клиентом банкоматах. По его словам, стоимость этой услуги составляет 8–15 тыс. рублей.

              По словам директора департамента информационной безопасности банка «ФК Открытие» Владимира Журавлева, основная причина повышения цен на подобную информацию – смена типа атак на граждан.

              Если раньше чаще использовались технические методы, то сейчас более 90% хищений осуществляется с помощью методов социальной инженерии, где успех напрямую зависит от наличия у мошенников персональных данных клиентов.

              Напомним, в начале июля в Центробанке заявили, что более 80% хищений производится с применением социальной инженерии: мошенники звонят жертвам и представляются сотрудниками банка или представителями службы безопасности, якобы обнаружившими подозрительную активность. Клиенты дают злоумышленникам свои личные данные, а затем лишаются средств со счетов. Такой способ мошенничества в России распространен больше, чем в других странах. 


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