Токио анонсировал встречу Путина и Абэ на ВЭФ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует в сентябре в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке встретиться с президентом России Владимиром Путиным, заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга.

Суга подвердил, что японский премьер планирует посетить Восточный экономический форум.

«Поскольку [в японо-российских отношениях] есть проблемы, лидеры двух стран должны встретиться и обсудить это напрямую», – передает ТАСС ответ Суги на просьбу прокомментировать возможное ухудшение отношений Японии и России из-за недавней поездки российского премьер-министра Дмитрия Медведева на южную часть Курил.

В пятницу глава российского правительства Дмитрий Медведев прибыл на остров Итуруп, который входит в состав Южных Курил.

МИД Японии заявил, что визит Медведева является чрезвычайно прискорбным и уязвляет чувства японских граждан. Однако Медведев заявил, что протесты в Токио из-за визита российской делегации на Курилы не вызывают беспокойства у правительства России.

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