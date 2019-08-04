Принц Чарльз подался в актеры

Принц Чарльз может исполнить небольшую роль в 25-м фильме о Джеймсе Бонде. Создатели картины надеются, что приглашение члена королевской семьи поможет преодолеть целый ряд неудач, которые сопутствовали съемкам.

Как напоминает газета The Sun, в мае исполнитель главной роли Дэниел Крейг получил травму, а до этого, в августе прошлого года, проект покинул режиссер Дэнни Бойл. Источники издания сообщают, что в надежде помочь съемкам фильма создатели картины выслали приглашение принцу Чарльзу, передает ТАСС.

По данным источника, в июне принц уже приезжал на съемочную площадку, где лично встретился с Крейгом.

«Любое подтверждение небольшой роли [принца Чарльза], скорее всего, будет держаться в строжайшем секрете, однако если он откажется, то продюсеры могут обратить свое внимание на принца Гарри и принца Уильяма», – добавил источник.

Официально эта информация пока не подтверждена.

Наследник престола, между тем, не станет первым членом королевской семьи, который принимал участие в съемках историй о Джеймсе Бонде. В 2012 году героиней ролика, снятого к лондонской Олимпиаде, стала королева Елизавета II. Тогда Джеймса Бонда также исполнил Дэниел Крейг. По сюжету ролика, он забрал королеву с собой на вертолете и доставил на Олимпийский стадион на церемонию открытия Игр.

Премьера очередной серии бондианы, официальное название которой пока остается в тайне, состоится в апреле 2020 года.