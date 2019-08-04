В Совфеде отреагировали на призыв будущего депутата Рады наказывать за диалог с Россией

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МВФ предложил России рискнуть деньгами

Слепо следовать рекомендациям МВФ бывает опасноФото: Yuri Gripas/Reuters
Международный валютный фонд советует России вкладывать средства Фонда национального благосостояния в зарубежные активы. Тогда будущее россиян будет защищено, считает фонд. В прошлом следование рекомендациям МВФ порой приводило страны к глубокому кризису, а их игнорирование наоборот — к финансовому расцвету. В новых советах фонда для России экономисты тоже увидели существенные риски. Кто прав? Подробности...
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Трамп готовит ловушку для новейших вооружений России

Трамп понимает, что достигнуть превосходства в мире можно путем контроля над ядерным оружиемФото: OMER MESSINGER/EPA/ТАСС
Президент США заявил о готовности заключить с Россией и Китаем договор о сдерживании ядерных вооружений в условиях, что ДРСМД уже отменен, а продление СНВ-3 под вопросом. Эксперты уверены, что таким образом Вашингтон хочет избавиться от угрозы, которые несут новейшие разработки российского ВПК. Получится ли? И что на это скажет Китай? Подробности...
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Как изменились боевые возможности и задачи ВДВ

Отличительная особенность ВДВ - использование парашютов. Но так ли они нужны в современной войне?Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Воздушно-десантные войска, которые 2 августа отмечают свой профессиональный праздник, меняются прямо на наших глазах. Крылатая пехота становится все менее крылатой и все более зубастой, получая новые огневые возможности. Одновременно с этим звучат голоса о том, что парашютное десантирование больше не актуально в современной войне. Насколько обоснованны подобные заявления? Подробности...
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У Трампа появится китайский соперник на выборах

На публике Си Цзиньпин и Дональд Трамп всегда подчеркнуто выражают симпатию друг другуФото: Thomas Peter/Reuters
Про «российское вмешательство» в президентские выборы, похоже, в США скоро забудут. На американской политической арене появился новый крупный игрок – Китай. Пекин не хочет переизбрания Трампа на второй срок из-за развязанной американским президентом торговой войны. И поэтому, как пишут американские СМИ, Китай начал действовать сразу по нескольким направлениям. Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Постоянное дежавю протеста

Максим Соколов, публицист
Таков вообще закон революций. Успех должно хоть немного, но развивать. Но гражданам августовской Москвы не хочется революций. Так что с большой долей уверенности нас ждет затухание турбулентности. Хотя нервы еще потреплют – как же без этого? Подробности...
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Сова на глобусе оппозиции

Александр Брод, Член СПЧ, сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль»
Уже неделю в интернете гуляет обращение отдельных членов научно-экспертного совета при ЦИК. Гремучая смесь колокольного набата и поминальной молитвы. Мне даже жаль ученых мужей, подающих себя в роли таксидермистов-глобализаторов. Подробности...
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Тушите хоть шаманами, только людей туда не отправляйте

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
«Товарищ активист, скажите, а в Канаде леса горят? – Горят ли в Канаде леса? Горят, конечно… Но, понимаешь, как-то добрее горят, честнее что ли». Подробности...
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      Индия запустила на Луну ракету с межпланетной станцией и луноходом

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              В Совфеде отреагировали на призыв будущего депутата Рады наказывать за диалог с Россией

              4 августа 2019, 12:14

              Текст: Сергей Гурьянов

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              Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил, что предложение будущего депутата Верховной рады от партии «Слуга народа» Богдана Яременко об уголовном наказании за несанкционированные переговоры с Россией «дурно пахнет».

              «Это не очень внятная инициатива, потому что если речь о межгосударственных переговорах, то это в любом случае делают лица уполномоченные. Не очень понятно, что понимается под словом «переговоры». Переговоры могут быть по самым разным вопросам, каждый раз это регулировать уголовным кодексом, вводить систему наказаний достаточно проблематично», – передает слова Морозова RT.

              Он назвал подобные идеи способ усложнить российско-украинский диалог и заявил, что такие инициативы «очень часто дурно пахнут».

              «Что понимается под сепаратными переговорами? По намеку понятно, что нельзя будет представителям партий вести переговоры с представителями властей России по политическим и экономическим вопросам», – добавил Морозов.

              Ранее Яременко предложил ввести уголовное наказание для переговоров с Россией «без надлежащих полномочий государства».


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