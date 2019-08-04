В Совфеде отреагировали на призыв будущего депутата Рады наказывать за диалог с Россией

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил, что предложение будущего депутата Верховной рады от партии «Слуга народа» Богдана Яременко об уголовном наказании за несанкционированные переговоры с Россией «дурно пахнет».

«Это не очень внятная инициатива, потому что если речь о межгосударственных переговорах, то это в любом случае делают лица уполномоченные. Не очень понятно, что понимается под словом «переговоры». Переговоры могут быть по самым разным вопросам, каждый раз это регулировать уголовным кодексом, вводить систему наказаний достаточно проблематично», – передает слова Морозова RT.

Он назвал подобные идеи способ усложнить российско-украинский диалог и заявил, что такие инициативы «очень часто дурно пахнут».

«Что понимается под сепаратными переговорами? По намеку понятно, что нельзя будет представителям партий вести переговоры с представителями властей России по политическим и экономическим вопросам», – добавил Морозов.

Ранее Яременко предложил ввести уголовное наказание для переговоров с Россией «без надлежащих полномочий государства».