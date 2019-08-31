Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Искандер»

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Польша озолотится на борьбе Украины с Газпромом

Хитрые поляки неплохо заработают на украинской газовой уязвимостиФото: Agencja Gazeta/Reuters
Поляки уверяют, что договорились продавать Украине газ из-за океана, который якобы на треть дешевле российского. Однако есть одна проблема. Это возможно только в случае остановки транзита российского газа через Украину. Стоит ли Киеву верить в сказочные истории поляков о дешевом американском СПГ и необходимости отказаться от транзита? Подробности...
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Как накормить кормильцев на Сахалине и Курилах

Территория осваивалась в режиме добычи всего хорошего на огромном далеком острове, напоминает Валерий ЛимаренкоФото: Сергей Кривошеев/РИА «Новости»
Один из самых восточных регионов РФ – Сахалинская область – обеспечивает страну миллиардами долларов экспортной выручки, имеет большой бюджет, но остается в числе рекордсменов по аварийному жилью и низкому качеству медицины. Спецкор газеты ВЗГЛЯД выяснял, как врио главы Сахалина Валерий Лимаренко борется с этими парадоксами и будет ли у острова мост с материком.  Подробности...
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Шойгу готовит к бою беспилотники

Тяжелый беспилотник «Охотник» в ударном варианте испытают уже в 2023–2024 годахФото: function.mil.ru
России удалось существенно сократить отставание от США по беспилотным боевым самолетам. Армия уже использует легкие дроны-разведчики, сейчас проходят испытания тяжелые разведывательно-ударные БПЛА. США заявили, что F-35 станет последним пилотируемым истребителем, затем воевать будут только боевые дроны. Россия благодаря вовремя принятым министром обороны решениям тоже готовится к воздушным боям будущего. Подробности...
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Юбилей протестов напомнил о лицемерии властей Латвии

В 2009 году экономика Латвии буквально обрушилась, население впало в паникуФото: Ints Kalnins/Reuters
Ровно 10 лет назад латвийские власти разогнали митинг против закрытия больницы, а до того в Риге вспыхнули настоящие бои между оппозицией и полицией, действовавшей предельно жестко. Тем не менее Латвия имеет наглость регулярно «учить жизни» Россию, попрекая ее разгоном несогласованных акций. Пришло время напомнить Латвии о страницах ее собственной истории. Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Не тревожьте тень ушедшей империи

Сергей Зацаринный, писатель
Нам пора забыть это дурацкое словосочетание – монголо-татарское иго. Во-первых, его – в привычном понимании – не было. Во-вторых, у нас давно одна страна, одна история, и мы – один народ. Подробности...
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Шоу «Слуга народа» продолжается в реале

Глеб Простаков, журналист
Эксперты по любым вопросам стали депутатами. Будет по-настоящему много шоу. Вся страна в буквальном смысле превратится в огромную съемочную площадку нового сезона сериала «Слуга народа». Подробности...
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Урбанина – чума нашего времени

Максим Соколов, публицист
Ориентация городского хозяйства на потребности продвинутой и передовой молодежи (самокаты, гипертрофированные пешеходные пространства, смузи, тусовки и всякая прочая движуха) довольно парадоксальна. Подробности...
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      День флага в Москве отметили грандиозным митингом-концертом

      Более 100 тыс. человек вышли на проспект Сахарова в Москве на митинг-концерт «Герои рядом с нами» в честь 350-летия флага России. В нем участвовали звезды эстрады и спорта, ученые, общественные деятели, Герои России и СССР. Мероприятие стало самым массовым за все время существования праздника
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      В России отметили День флага

      В нынешнем году Россия отмечает 350-летие одного из главных символов страны – триколора. Торжества по случаю Дня государственного флага прошли 22 августа во всех российских регионах, в том числе в Крыму
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              Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Искандер»

              31 августа 2019, 16:09

              Текст: Анастасия Воробьева

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              Министерство обороны опубликовало видео пуска баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер».

              Пуск был выполнен на полигоне Капустин Яр. Военные вели стрельбу по цели, которая имитировала важный объект условного противника.

              «По данным объективного контроля, полученным при помощи беспилотного летательного аппарата «Орлан-10», учебная цель была успешно уничтожена», – отмечено в описании видео на YouTube-канале ведомства.

              Минобороны также сообщило, что в ходе тренировки расчеты комплекса «Искандер» выполнили нормативы по переводу комплекса из походного положения в боевое, перегрузке ракет с транспортно-заряжающих машин на самоходные пусковые установки и нанесению ракетного удара по заданным координатам.

              Ранее были опубликованы спутниковые снимки «Искандеров» на российской базе в Сирии.


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