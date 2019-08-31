Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Искандер»

Министерство обороны опубликовало видео пуска баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер».

Пуск был выполнен на полигоне Капустин Яр. Военные вели стрельбу по цели, которая имитировала важный объект условного противника.

«По данным объективного контроля, полученным при помощи беспилотного летательного аппарата «Орлан-10», учебная цель была успешно уничтожена», – отмечено в описании видео на YouTube-канале ведомства.

Минобороны также сообщило, что в ходе тренировки расчеты комплекса «Искандер» выполнили нормативы по переводу комплекса из походного положения в боевое, перегрузке ракет с транспортно-заряжающих машин на самоходные пусковые установки и нанесению ракетного удара по заданным координатам.

Ранее были опубликованы спутниковые снимки «Искандеров» на российской базе в Сирии.