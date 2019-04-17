Опубликованы спутниковые снимки «Искандеров» на российской базе в Сирии

Израильское агентство ImageSat Intl. (ISI) сделало спутниковый снимок комплексов «Искандер» на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.

Снимок опубликован в Twitter компании ISI. На нем показаны транспортер и погрузчик, а также пусковая установка «Искандера».

В декабре в России рассказали о применении «Искандера» в Сирии – отмечалось, что комплексы показали свою высокую эффективность.

Впервые Минобороны сообщило об использовании «Искандеров» в этой стране в декабре 2017 года.