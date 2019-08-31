Ребенок выжил при жесткой посадке самолета в Подмосковье

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Клинском районе Московской области. В результате пилот погиб, 12-летняя девочка выжила, сообщил представитель экстренных служб региона.

Сообщается, что на борту самолета находились два человека. Девочка пострадала, ее осматривают медики, передает ТАСС.

Представитель экстренных служб региона уточнил, что инцидент произошел в районе деревни Минино. О падении самолета сообщил местный житель.

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Прибывшие на место спасатели установили, что самолет совершил жесткую посадку. Причины в настоящее время выясняются.

В середине августа в районе населенного пункта Подстепки Самарской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет Як-52, погиб пилот.

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