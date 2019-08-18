В результате жесткой посадки Як-52 под Самарой погиб человек

В районе населенного пункта Подстепки Самарской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет Як-52, погиб пилот, сообщили в экстренных службах.

«Самолет загорелся в воздухе, после этого совершил жесткую посадку. Погиб пилот», – передает ТАСС слова источника.

Он сообщил, что на борту был один человек. Авария не привела к разрушениям и жертвам на земле.

Причины происшествия пока неизвестны.

Як-52 – советский спортивно-тренировочный самолет, двухместный вариант Як-50. Создавался для подготовки летного состава.

В прошлом году в результате крушения Як-52 погиб чемпион России по высшему пилотажу.

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