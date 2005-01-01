Як-52 разбился в Алтайском крае, есть жертвы

Частный самолет Як-52 разбился в Алтайском крае, сообщили в экстренных службах региона.

По предварительным данным, на борту находились два пилота, оба погибли, передает ТАСС.

В начале июня в Волгоградской области разбился легкомоторный самолет, погиб пилот.