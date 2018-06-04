Легкомоторный самолет разбился в Волгоградской области

В Волгоградской области произошло крушение легкомоторного самолета, пилот погиб, сообщил источник в экстренных службах региона.

Самолет разбился у населенного пункта Заря в Калачевском районе. На борту был только пилот. Самолет сгорел, передает РИА «Новости».