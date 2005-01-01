В крушении Як-52 погиб чемпион России по высшему пилотажу

Легкомоторный самолет Як-52, потерпевший крушение в Алтайском крае, выполнял фигуры воздушного пилотажа «Бочка» – повороте на 360 градусов вокруг продольной оси, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В ведомстве уточнили ТАСС, что сообщение о крушении Як–52 поступило на пульт оперативного дежурного ЕДДС Первомайского района в 17.00 по местному времени (13.00 мск).

Один из погибших пилотов – чемпион России по высшему пилотажу и глава аэроклуба «Открытое небо» Сергей Кузнецов, другой – его напарник Денис Колбин.

Легкомоторный самолет Як-52 упал в 10 километрах юго-восточнее города Новоалтайска, в 500 метрах от взлетно-посадочной полосы аэродрома «Гелион». Прокуратура и СК проводят проверки.

Погода в районе происшествия 16 июня солнечная, ветра нет, плюс 26 градусов.