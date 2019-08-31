Украинский военный погиб на границе с Россией в результате взрыва

Инспектор пограничной службы Украины погиб в Харьковской области, которая граничит с Россией, сообщила украинская госпогранслужба.

Взрыв произошел около 19.00 «в момент передышки и разогрева пищи» военнослужащими. Указывается, что взорвался «неустановленный взрывной предмет». 35-летний контрактник «получил ранение в шею». Он скончался по дороге в больницу, передает «Звезда».

Харьковская область Украины граничит с Белгородской областью России.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации в украинской армии.

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