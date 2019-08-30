Медсестры выдвинули условия отказа от массового увольнения

Медсестры неврологического отделения Александровской районной больницы назвали условия, на которых готовы отказаться от массового увольнения, сообщила пресс-секретарь губернатора Владимирской области Ольга Петрова.

Состоялась встреча главы департамента здравоохранения Алексея Мозалева с семью из 12 сотрудниц, которые написали заявления об увольнении, передает РИА «Новости».

Петрова сообщила, что стороны достигли «договоренности об уровне заработной платы и отзыве заявлений».

Медсестры подтвердили, что хотели бы продолжить работу, но при условии, что им восстановят урезанную зарплату.

Кроме того, они попросили отрядить санитара, который помогал бы с тяжелыми пациентами и при перевозке трупов.

Напомним, 12 медсестер решили уволиться из-за сокращения стимулирующих выплат, после которого их зарплата сократится на 400–1 тыс. 500 рублей.

Отметим, что в Нижнем Тагиле и Челябинской области массово уволиться решили хирурги. В Нижнем Тагиле ситуация уже урегулирована.

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