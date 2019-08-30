Медсестры решили массово уволиться во Владимирской области

Во Владимирской области 12 медсестер неврологического отделения Александровской районной больницы решили уволится из-за сокращения стимулирующих выплат, сообщил главный врач больницы Александр Обидин.

«12 медсестер написали заявления, могу это подтвердить. Это связано с тем, что мной сокращены стимулирующие выплаты в связи с перевыполнением дорожной карты по заработной плате», – цитирует Обидина ТАСС.

По его словам, в настоящий момент медсестры получают около 32-35 тыс. рублей в месяц. После сокращения стимулирующих, их зарплата сократится на 400-1500 рублей.

«На данный момент ищутся другие медсестры, в понедельник запланировано собрание с участием старшей медсестры, на котором мы еще раз будем разъяснять ситуацию. Но мы надеемся, что до 10 сентября уговорим хотя бы большую часть остаться», – сказал главный врач.

Напомним, ранее в Нижнем Тагиле шестеро врачей из двух хирургических отделений Центральной городской больницы № 1 написали заявления об увольнении. Медики коллективно пожаловались на нарушение своих трудовых прав: высокую нагрузку и низкие зарплаты. После разъяснительной беседы все хирурги отменили решение об увольнении.

Такая же ситуация сложилась в городе Трехгорный в Челябинской области. Все хирурги единственной больницы в городе написали заявления об увольнении.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему история с массовым увольнением хирургов в Нижнем Тагиле дошла до Кремля.