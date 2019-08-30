Финляндия решила ограничить ввоз ягод из России

Финляндия в соответствии с директивой ЕС с середины декабря этого года планирует ограничить ввоз ягод из России.

«С помощью этого ужесточения требований мы хотим предотвратить риски, то есть распространение вредителей на растения на территории ЕС», – заявил инспектор финского Агентства по надзору за продовольствием Сари Хайкола, сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию «Юла».

Отмечается, что это требование будет распространяться на чернику, бруснику, голубику, клюкву, клубнику, черную смородину, крыжовник и малину.

Кроме того, с 14 декабря станет обязательным фитосанитарный сертификат. До этого времени будет идти переходный период, в который финские власти получат дополнительные сведения о сертификатах, которые необходимо предоставлять россиянам.

Сейчас из России и в целом из-за пределов ЕС в Финляндию можно ввозить для личного потребления до 3 кг ягод без сертификата.

Ранее сообщалось, что в России собрались регулировать сбор диких грибов и ягод.