В России собрались регулировать сбор диких грибов и ягод

Министерство сельского хозяйства предлагает урегулировать рынок дикорастущих ресурсов и разработать государственную политику в этой сфере, следует из проекта постановления правительства.

Ведомство собирается регулировать сферу сбора, переработки и оборота «дикорастущих пищевых ресурсов, в том числе пищевых лесных ресурсов, включая плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок» и лекарственных растений, передает РИА «Новости».

Эти природные богатства, как указывает Минсельхоз, пользуются высоким спросом в России и за границей. Их переработка и оборот называется социально значимой отраслью, обладающей высоким потенциалом роста в экономическом плане.

Ведомство отмечает, что в правовом регулировании сбора лесных ресурсов для собственного употребления и на продажу есть пробелы, а управление этой отраслью разными органами власти не всегда синхронизировано.

В сентябре 2018 года председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев заявил, что лесные грибы и ягоды являются не менее богатым ресурсом России, чем нефть или газ.