Депутат сравнил грибы и ягоды с нефтью и газом

Лесные грибы и ягоды являются не менее богатым ресурсом России, чем нефть или газ, заявил председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Николаев отметил, что в России используется только 1,5-3% вырастающих грибов и ягод, хотя это «не менее богатый для страны ресурс, чем нефть или газ», передает «Интерфакс».

Он предложил вернуть «заготконторы», чтобы люди могли на этом зарабатывать.

По его словам, в лесах растет более 13 млн тонн грибов, ягод и орехов, половина из которых доступна для сбора.

Также, считает он, нужно развивать охотхозяйственную деятельность, что может сформировать целую индустрию.

В июне Николаев анонсировал внесение в Госдуму законопроекта, разрешающего гражданам продавать собранные в лесу ягоды и грибы.