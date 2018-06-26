Россиянам могут разрешить продажу лесных ягод и грибов

В сентябре в Госдуму будет внесен законопроект, регулирующий сбор дикорастущих растений; гражданам собираются разрешить продажу собранных в лесу ягод и грибов.

Глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев пояснил, что в данный момент законом не запрещается сбор ягод и грибов в лесу в личных целях.

Однако эти сборы являются частью «огромнейшего теневого рынка», так как пока «законодательство в этой сфере не предусматривает разрешение продавать дикоросы», передает «Парламентская газета».

Кроме того, существующие лесхозы, занимающиеся учетом, воспроизводством, охраной и защитой лесов, должны превратиться в семейные предприятия, считает депутат.

Напомним, в апреле президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий гражданам собирать в лесу валежник для собственных нужд.