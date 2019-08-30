Заведующую ЗАГС арестовали по делу о «мертвых душах» в Красноярске

Заведующая ЗАГС по Кировскому и Свердловскому районам Красноярска, подозреваемая в выдаче свидетельств о рождении несуществующих детей, была арестована.

Подозреваемая в мае 2015 года получила от двух женщин взятки в размере 20 и 15 тыс. рублей, взамен она выдала свидетельства о рождении детей, которых у них не было, сообщили в ГСУ СК по региону, передает РЕН-ТВ.

Получившие поддельные документы женщины стали получать пособие на детей и другие социальные выплаты.

По факту происшествия было возбуждено два уголовных дела по статье «Получение взятки должностным лицом», подозреваемая была арестована.

В мае в Москве правоохранители пресекли деятельность организованной группы, которая занималась изготовлением фальшивых паспортов для мигрантов.