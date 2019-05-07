Задержаны более 50 изготовителей поддельных документов для мигрантов в Москве

В Москве ФСБ пресекла деятельность организованной группы, которая занималась изготовлением фальшивых паспортов для мигрантов, сообщили в пресс-службе ФСБ.

Спецслужбой было разоблачено 11 «лабораторий» с полным набором оборудования для изготовления поддельных паспортов, передает РИА «Новости».

В частности, ФСБ задержала 56 человек, которые массово изготавливали и сбывали «поддельные документы, бланки и печати с целью организации незаконной миграции». Отмечается, что в группировку входили уроженцы Средней Азии.

По информации спецслужбы, в паспорта мигрантов ставили отметки, предоставляющие специальные права на пребывание и осуществление трудовой деятельности в России. Также изготовлялись готовые национальные паспорта.

В феврале ФСБ задержала в Москве трех изготовителей фальшивых документов для мигрантов.