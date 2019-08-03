Эд Ширан установил три мировых рекорда

Британский музыкант Эд Ширан установил мировой рекорд по самому прибыльному, массовому и продолжительному турне в истории мировой музыкальной индустрии.

Концертный тур Divide стал самым кассовым в истории. Турне еще не завершился, но уже сейчас кассовые сборы превысили 736,7 млн долларов. Впереди у Ширана еще 12 концертов, передает ТАСС со ссылкой на The Guardian.

Предыдущий рекорд в 735 млн долларов установила группа U2 восемь лет назад. Тогда число проданных билетов приближалось к 7,3 млн. На выступления Ширана было продано 8,5 млн билетов.

«Спасибо всем и каждому из тех, кто был на моих концертах. Осталось всего 12. Я никогда этого не забуду», – написал британский певец в Instagram.

Тур Эда Ширана Divide включает 255 концертов, при этом организаторы отказались от продажи билетов в VIP-зоны, и в среднем они стоили на 14,2% дешевле, чем на U2, у которых в туре было 110 выступлений.

20 июля Эд Ширан выступил в Москве на стадионе «Открытие Арена». Концерт в столице – часть мирового тура Эда Ширана в поддержку его третьей пластинки Divide. Зрителями шоу в России стали почти 40 тыс. человек.

Ширан также приехал в парк Горького в Москве, чтобы сфотографироваться с пятиметровой статуей, изображающей его.