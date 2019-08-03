Соседи затопили 200 картин художника Никаса Сафронова

Квартиру заслуженного художника России Никаса Сафронова затопили соседи, в результате чего пострадали около 200 картин, сообщил сын художника Лука.

Элитная жилплощадь в Москвы, по словам хозяина, сильно пострадала. В квартире находятся антикварные книги и картины на десятки млн рублей. Кроме того, в студии был сделан эксклюзивный ремонт, передает «Интерфакс».

«В мастерской находилось порядка 200 картин, большинство из них пострадали от затопления. Картины несколько часов плавали в воде. Пока они не высохнут, нельзя точно оценить ущерб, но уже сейчас понятно, что это десятки млн рублей», – сказал сын художника.

По его словам, 19 сентября должна была открыться выставка работ Никаса Сафронова, но теперь ее проведение оказалось под угрозой. Мастерскую затопили соседи сверху.