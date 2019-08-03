Рассекречен параграф, который Япония отказалась включать в декларацию с СССР

Советский Союз в ходе переговоров по нормализации отношений в 1956 году предлагал Японии включить в текст Совместной декларации пункт о продвижении антиядерных идей, однако Токио отверг эту инициативу, пишет Kyodo со ссылкой на рассекреченные документы о переговорном процессе.

«Мы будем работать над тем, чтобы запретить производство, испытания, использование ядерного оружия, а также устранить угрозу ядерного оружия и создать условия для мирного использования атомной энергетики», – передает ТАСС текст параграфа, который советская сторона предлагала включить в декларацию.

СССР на переговорах представляли председатель Совета министров Николай Булганин и его первый зам Анастас Микоян, Японию – премьер-министр Итиро Хатояма и глава сельскохозяйственного ведомства Итиро Коно.

На тот момент Япония уже пятый год находилась под ядерным зонтиком США. Хатояма и Коно тогда отметили, что не отвергают саму важность проблемы, но считают, что ее обсуждение возможно только после нормализации советско-японских отношений.

В Совместной декларации от 19 октября 1956 года заявляется о прекращении пребывания двух государств в состоянии войны, восстановлении дипломатических и консульских отношений. Также советское правительство согласилось передать Японии остров Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды с условием, что фактический их переход под контроль Токио будет произведен после заключения мирного договора. Декларация была ратифицирована парламентами обоих государств 8 декабря 1956 года.

После того, как Япония и США в 1960 году заключили договор о безопасности, советская сторона аннулировала обязательства по передаче островов. Советское правительство заявило, что эти острова будут переданы Японии только при условии вывода всех иностранных войск с ее территории.

На протяжении многих десятилетий Москва и Токио ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Российская сторона отказалась от обсуждения возможности передачи Японии двух из четырех южнокурильских островов в рамках переговоров о заключении мирного договора.

Газета ВЗГЛЯД писала об условиях мирного договора с Японией.

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