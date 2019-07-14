СМИ сообщили об отказе России обсуждать с Японией возможность передачи двух островов

Российская сторона отказалась от обсуждения возможности передачи Японии двух из четырех южнокурильских островов в рамках переговоров о заключении мирного договора, сообщает Kyodo.

Источник, близкий к переговорному процессу, сообщил, что одной из причин отказа России даже обсуждать возможность передачи двух островов стали беспокойства насчет японско-американского военного альянса, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Также отмечается, что предполагаемый компромисс с Японией по территориальному вопросу может негативно повлиять на уровень поддержки власти со стороны российского населения.

В июне сообщалось, что правительство Японии решило отложить заключение мирного договора с Россией.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вопрос территориального размежевания с Токио может быть рассмотрен только после подписания мирного договора.

Газета ВЗГЛЯД писала об условиях мирного договора с Японией.

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